andreyiskra
Ну это же вам решать, исходя из ваших потребностей, категорий и процентов по Наилучшей, а также наличия карт других банков.
Я вот не увидел смысла, а кто-то, наоборот
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:13
andreyiskra
Ну это же вам решать, исходя из ваших потребностей, категорий и процентов по Наилучшей, а также наличия карт других банков.
Я вот не увидел смысла, а кто-то, наоборот
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:28
andreyiskra
viewtopic.php?p=5034945#p5034945
Октябрь
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.
Сентябрь
Аптеки - 2%;
Супермаркети та магазини - 2%;
Краса - 3%;
Залізничні квитки - 5%;
Товари для дому та саду - 20%.
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