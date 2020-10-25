RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13

andreyiskra
Ну это же вам решать, исходя из ваших потребностей, категорий и процентов по Наилучшей, а также наличия карт других банков.

Я вот не увидел смысла, а кто-то, наоборот :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 9266
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:16

Если бы я знал какие категории там и %. Где узнать?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:28

andreyiskra
viewtopic.php?p=5034945#p5034945

Октябрь
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.

Сентябрь
Аптеки - 2%;
Супермаркети та магазини - 2%;
Краса - 3%;
Залізничні квитки - 5%;
Товари для дому та саду - 20%.
Vorlon
 
Повідомлень: 9266
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:05

Понял, спасибо. ничего интересного
andreyiskra
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:06

andreyiskra
Впрочем, КБ (грязными) за кредитные. Я взял как запасную, дополнительные категории не помешают. Супермаркеты 2% и рестораны 3% (когда эти категории выпадают) за кредитные получается выгоднее, чем у Мони или А-банка, но менее выгодно, чем тасовская Б5 (супермаркеты). Есть 8% (пока что) на остаток.
Тем не менее, из минусов - максимальная сумма КБ за одну операцию - 50 грн (так что если выбрали 20% канцелярию, придётся дробить покупки по 250 гривен). Ещё не стоит гасить кредитку в последний день. Даже если кинули СЭПом на свой счёт и он зачислился, система в банке может вовремя не обновить данные и вылезет просрочка, вылет из грейса и долгие разборки с курами. А за несколько сотен гривен, в суд не каждый пойдёт.
Amid
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 12.06.08
Подякував: 169 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:58

Я так понимаю, тут мало того что надо за оформление карты заплатить, так ещё и надеяться что нальют кредитный лимит, иначе кэшбека не видать?
Adast
 
Повідомлень: 206
З нами з: 04.06.20
Подякував: 107 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:49

Adast

К сожалению, по обоим пунктам да. Карта платная и без лимита не будет кэшбека за свои :(
Amid
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 12.06.08
Подякував: 169 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unlock і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90433)
26.10.2020 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.