Додано: Пон 26 жов, 2020 08:06

andreyiskra

Впрочем, КБ (грязными) за кредитные. Я взял как запасную, дополнительные категории не помешают. Супермаркеты 2% и рестораны 3% (когда эти категории выпадают) за кредитные получается выгоднее, чем у Мони или А-банка, но менее выгодно, чем тасовская Б5 (супермаркеты). Есть 8% (пока что) на остаток.

Тем не менее, из минусов - максимальная сумма КБ за одну операцию - 50 грн (так что если выбрали 20% канцелярию, придётся дробить покупки по 250 гривен). Ещё не стоит гасить кредитку в последний день. Даже если кинули СЭПом на свой счёт и он зачислился, система в банке может вовремя не обновить данные и вылезет просрочка, вылет из грейса и долгие разборки с курами. А за несколько сотен гривен, в суд не каждый пойдёт.