andreyiskra
Ну это же вам решать, исходя из ваших потребностей, категорий и процентов по Наилучшей, а также наличия карт других банков.
Я вот не увидел смысла, а кто-то, наоборот
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13
andreyiskra
Ну это же вам решать, исходя из ваших потребностей, категорий и процентов по Наилучшей, а также наличия карт других банков.
Я вот не увидел смысла, а кто-то, наоборот
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:28
andreyiskra
viewtopic.php?p=5034945#p5034945
Октябрь
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.
Сентябрь
Аптеки - 2%;
Супермаркети та магазини - 2%;
Краса - 3%;
Залізничні квитки - 5%;
Товари для дому та саду - 20%.
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:06
andreyiskra
Впрочем, КБ (грязными) за кредитные. Я взял как запасную, дополнительные категории не помешают. Супермаркеты 2% и рестораны 3% (когда эти категории выпадают) за кредитные получается выгоднее, чем у Мони или А-банка, но менее выгодно, чем тасовская Б5 (супермаркеты). Есть 8% (пока что) на остаток.
Тем не менее, из минусов - максимальная сумма КБ за одну операцию - 50 грн (так что если выбрали 20% канцелярию, придётся дробить покупки по 250 гривен). Ещё не стоит гасить кредитку в последний день. Даже если кинули СЭПом на свой счёт и он зачислился, система в банке может вовремя не обновить данные и вылезет просрочка, вылет из грейса и долгие разборки с курами. А за несколько сотен гривен, в суд не каждый пойдёт.
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:58
Я так понимаю, тут мало того что надо за оформление карты заплатить, так ещё и надеяться что нальют кредитный лимит, иначе кэшбека не видать?
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:49
Adast
К сожалению, по обоим пунктам да. Карта платная и без лимита не будет кэшбека за свои
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14
Додано: Суб 31 жов, 2020 12:09
Кешбеки по Найкращій на листопад
Вже у листопаді для користувачів Найкращої картки будуть доступні наступні категорії кешбеку:
Готелі - 2%;
Автосервіс — 3%;
Краса — 3%;
Кіно та театри — 10%;
Хімчистки — 20%.
|