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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21
Dimaa написав:
Автосервіс — 3%
Издевательство, учитывая что все они берут черный нал на 20% дешевле.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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