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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21
Dimaa написав:
Автосервіс — 3%
Издевательство, учитывая что все они берут черный нал на 20% дешевле.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Додано: Вів 03 лис, 2020 03:48
На Найкращій відсотки нараховують на усю суму (при наявності 1000,01+ на рахунку) чи на першу тисячу не нараховують? Тарифи не чітко прописані.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:25
Со слов
klug написав:
На Найкращій відсотки нараховують на усю суму (при наявності 1000,01+ на рахунку) чи на першу тисячу не нараховують? Тарифи не чітко прописані.
менеджера отделения - на всю сумму, если на счету больше 1000 грн.
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