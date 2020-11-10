Издевательство, учитывая что все они берут черный нал на 20% дешевле.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21
Re: Аккордбанк
Додано: Вів 03 лис, 2020 03:48
На Найкращій відсотки нараховують на усю суму (при наявності 1000,01+ на рахунку) чи на першу тисячу не нараховують? Тарифи не чітко прописані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:25
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:33
Re: Аккордбанк
Друзі, а хто тестив, або знає - які ліміти ( за раз/в день/в місяць) виводу з Найкращої по р2р сервісом іншого банку ?
|