Издевательство, учитывая что все они берут черный нал на 20% дешевле.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21
Re: Аккордбанк
Додано: Вів 03 лис, 2020 03:48
На Найкращій відсотки нараховують на усю суму (при наявності 1000,01+ на рахунку) чи на першу тисячу не нараховують? Тарифи не чітко прописані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:25
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:33
Re: Аккордбанк
Друзі, а хто тестив, або знає - які ліміти ( за раз/в день/в місяць) виводу з Найкращої по р2р сервісом іншого банку ?
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:45
1finanсier
Полагаю, надо звонить на горячку, но учитывая, что у Коня и даже Прокредита неподнимаемый лимит Р2Р 30 000 грн/день, навряд ли тут лучше.
Додано: Чет 12 лис, 2020 19:07
позвоните на горячку,
в документах на сайте макс цифра $2000 (у них ПУМБ заморочки и, видимо, процессинг),
я выводил четыре депозита на общую сумму 100к, и по памяти в 50, наверно, уперся - выводил на Альфу, траншами по 15, и когда была заминка, решил "выведу завтра" (четвертый депо выпадал на выходные, и пришел в ПН,потому у меня не накопилось большой суммы и необходимости поднимать),
но насколько помню по весенним заводам - выводам, в отличии от Мегабанка, где лимиты по картам не поднять в сутки выше ИКС никак (ИКС кажется 5 по дефолту и 15 по звонку), тут поднимали нормально до требуемой
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