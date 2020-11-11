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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21

Re: Аккордбанк

  Dimaa написав:Автосервіс — 3%

Издевательство, учитывая что все они берут черный нал на 20% дешевле.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 03:48

На Найкращій відсотки нараховують на усю суму (при наявності 1000,01+ на рахунку) чи на першу тисячу не нараховують? Тарифи не чітко прописані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:25

  klug написав:На Найкращій відсотки нараховують на усю суму (при наявності 1000,01+ на рахунку) чи на першу тисячу не нараховують? Тарифи не чітко прописані.


Со слов менеджера отделения - на всю сумму, если на счету больше 1000 грн.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:33

Re: Аккордбанк

Друзі, а хто тестив, або знає - які ліміти ( за раз/в день/в місяць) виводу з Найкращої по р2р сервісом іншого банку ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:45

1finanсier
Полагаю, надо звонить на горячку, но учитывая, что у Коня и даже Прокредита неподнимаемый лимит Р2Р 30 000 грн/день, навряд ли тут лучше.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:07

  1finanсier написав:Друзі, а хто тестив, або знає - які ліміти ( за раз/в день/в місяць) виводу з Найкращої по р2р сервісом іншого банку ?


позвоните на горячку,
в документах на сайте макс цифра $2000 (у них ПУМБ заморочки и, видимо, процессинг),
я выводил четыре депозита на общую сумму 100к, и по памяти в 50, наверно, уперся - выводил на Альфу, траншами по 15, и когда была заминка, решил "выведу завтра" (четвертый депо выпадал на выходные, и пришел в ПН,потому у меня не накопилось большой суммы и необходимости поднимать),

но насколько помню по весенним заводам - выводам, в отличии от Мегабанка, где лимиты по картам не поднять в сутки выше ИКС никак (ИКС кажется 5 по дефолту и 15 по звонку), тут поднимали нормально до требуемой
cohan
 
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