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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:23

  1finanсier написав:
  Кассандра написав:У вас у троих с мозгами плохо, что ли? Или вы хотите, что бы вам смс прислали с извещением о том, что p2p станет платным с 19 декабря? Как это прислали в прошлом году кажется в ноябре :evil: О таких вещах не рассуждают и не спрашивают в открытом эфире, а проверяют эмпирическим путём

Ну тоді вже не у трьох а у чотирьх ))) Бо, замість того, щоб написати Ваші зауваження в особисті, Ви самі ж також вже долучилися до дискусії в прямому ефірі, причому навіть дуже розвинули тему - вказавши про оплатність/безоплатність, яким чином банк може це прикрити, і яким чином про це повідомити.


думаю, то все фантазии
1% входящие на депозитку списывает даже с вывода кешбека, так что своего не упустит
платный введет когда введет, а не от надписей на форуме
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:41

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:Маркарова не хочет делить свой медок со свинорылами

наша скромна тутешня публіка і в підмітки не годиться мадам Маркаровій, яка рішала багато-мільярдні питання по державних варрантах і облігаційних бумагах..
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:39

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Маркарова не хочет делить свой медок со свинорылами

наша скромна тутешня публіка і в підмітки не годиться мадам Маркаровій, яка рішала багато-мільярдні питання по державних варрантах і облігаційних бумагах..

Она одна, а нас много :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:19

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Маркарова не хочет делить свой медок со свинорылами

наша скромна тутешня публіка і в підмітки не годиться мадам Маркаровій, яка рішала багато-мільярдні питання по державних варрантах і облігаційних бумагах..

Яресько там верховодила...Маркарова тоді збоку сиділа і на ус мотала.
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