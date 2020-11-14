Кассандра написав:У вас у троих с мозгами плохо, что ли? Или вы хотите, что бы вам смс прислали с извещением о том, что p2p станет платным с 19 декабря? Как это прислали в прошлом году кажется в ноябре О таких вещах не рассуждают и не спрашивают в открытом эфире, а проверяют эмпирическим путём
Ну тоді вже не у трьох а у чотирьх ))) Бо, замість того, щоб написати Ваші зауваження в особисті, Ви самі ж також вже долучилися до дискусії в прямому ефірі, причому навіть дуже розвинули тему - вказавши про оплатність/безоплатність, яким чином банк може це прикрити, і яким чином про це повідомити.
думаю, то все фантазии 1% входящие на депозитку списывает даже с вывода кешбека, так что своего не упустит платный введет когда введет, а не от надписей на форуме
Вкладчик1234 написав:Маркарова не хочет делить свой медок со свинорылами
наша скромна тутешня публіка і в підмітки не годиться мадам Маркаровій, яка рішала багато-мільярдні питання по державних варрантах і облігаційних бумагах..
Яресько там верховодила...Маркарова тоді збоку сиділа і на ус мотала.
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