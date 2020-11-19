Кассандра написав:У вас у троих с мозгами плохо, что ли? Или вы хотите, что бы вам смс прислали с извещением о том, что p2p станет платным с 19 декабря? Как это прислали в прошлом году кажется в ноябре О таких вещах не рассуждают и не спрашивают в открытом эфире, а проверяют эмпирическим путём
Ну тоді вже не у трьох а у чотирьх ))) Бо, замість того, щоб написати Ваші зауваження в особисті, Ви самі ж також вже долучилися до дискусії в прямому ефірі, причому навіть дуже розвинули тему - вказавши про оплатність/безоплатність, яким чином банк може це прикрити, і яким чином про це повідомити.
думаю, то все фантазии 1% входящие на депозитку списывает даже с вывода кешбека, так что своего не упустит платный введет когда введет, а не от надписей на форуме
Вкладчик1234 написав:Маркарова не хочет делить свой медок со свинорылами
наша скромна тутешня публіка і в підмітки не годиться мадам Маркаровій, яка рішала багато-мільярдні питання по державних варрантах і облігаційних бумагах..
Яресько там верховодила...Маркарова тоді збоку сиділа і на ус мотала.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ходил сегодня в точку присутствия Аккорда, т к нет отделения. Захотелось мне НАЙКРАЩУ . Отвечал на вопросы аля гестапо и услышал, что абонка по Найкращой 29 грн в месяц. Немного удивился - на что мне ответили, а что тут такого - в привате абонка по кредитке 20 грн. Вот такого я ВООБЩЕ НЕ ОЖИДАЛ. 0-800 успокоило - никаких абонок. Сижу жду, пока д1вча заведе "сделку" . За 2 часа сделка не завелась , чи заведеться завтра за ц1лий день. ??? PS такого poxyизма я не ожидал , даже во сне. Лучшие выехали в Данию, а я в ожидании.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Найкраща есть в 2х ипостасях: дебетка(Debit) - нашару, кредитка(World) - 150грн И всьооо
не всьо там шикарный есть АККОРД: если есть задолженность на ПРЕДпоследний (кажется, рабочий) день месяца - то 29 грн )) не помню за что, кажется, просто комис за користування кред
аккорд шикарен всем: кажется, его нет в тарифах на сайте - раз, ПРЕДпоследний а не последний - два (я так раз проспонсировал, до этого петлял привычкой гасить дня за три до даты), ну и, понятно, перебивает депозит тыщ до 6к - три