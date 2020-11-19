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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:05

  Goodman написав:
  clientage написав:Найкраща есть в 2х ипостасях: дебетка(Debit) - нашару, кредитка(World) - 150грн
И всьооо
коллл мне сказал, что все сводится к мгновенке, т е обычная мгновенка на шару но имеет свойство иметь кр лимит.
Если просто как расчетно-депозитная - просто указать, кр лимит мне не нужен давайте, как есть. За 150 грн - даже цифры не звучало.

У шаровой карты НЕТ кредлимита. Есть 8% на остаток от 1000грн
Есть неразрешенный овердрафт, за него реально жарят :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:21

Re: Аккордбанк

  clientage написав:У шаровой карты НЕТ кредлимита.


У шаровой карты нет кешбека. А все остальное - СУДЯ ПО САЙТУ - есть .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:25

Re: Аккордбанк

  cohan написав:ну, 29 ) или сколько там
я поищу, по идее, на сайте тариф все же должен быть, но он как-то неочевиден


искал, нигде 29 не проскакивает , есть штрафы 100 и 500 грн .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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  #<1 ... 60616263
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