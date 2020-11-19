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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:05
Goodman написав: clientage написав:
Найкраща есть в 2х ипостасях: дебетка(Debit) - нашару, кредитка(World) - 150грн
И всьооо
коллл мне сказал, что все сводится к мгновенке, т е обычная мгновенка на шару но имеет свойство иметь кр лимит.
Если просто как расчетно-депозитная - просто указать, кр лимит мне не нужен давайте, как есть. За 150 грн - даже цифры не звучало.
У шаровой карты НЕТ кредлимита. Есть 8% на остаток от 1000грн
Есть неразрешенный овердрафт, за него реально жарят
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:21
clientage написав:
У шаровой карты НЕТ кредлимита.
У шаровой карты нет кешбека. А все остальное - СУДЯ ПО САЙТУ - есть .
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:25
cohan написав:
ну, 29 ) или сколько там
я поищу, по идее, на сайте тариф все же должен быть, но он как-то неочевиден
искал, нигде 29 не проскакивает , есть штрафы 100 и 500 грн .
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