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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:05
Goodman написав: clientage написав:
Найкраща есть в 2х ипостасях: дебетка(Debit) - нашару, кредитка(World) - 150грн
И всьооо
коллл мне сказал, что все сводится к мгновенке, т е обычная мгновенка на шару но имеет свойство иметь кр лимит.
Если просто как расчетно-депозитная - просто указать, кр лимит мне не нужен давайте, как есть. За 150 грн - даже цифры не звучало.
У шаровой карты НЕТ кредлимита. Есть 8% на остаток от 1000грн
Есть неразрешенный овердрафт, за него реально жарят
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:21
clientage написав:
У шаровой карты НЕТ кредлимита.
У шаровой карты нет кешбека. А все остальное - СУДЯ ПО САЙТУ - есть .
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:25
cohan написав:
ну, 29 ) или сколько там
я поищу, по идее, на сайте тариф все же должен быть, но он как-то неочевиден
искал, нигде 29 не проскакивает , есть штрафы 100 и 500 грн .
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:12
Goodman написав: cohan написав:
ну, 29 ) или сколько там
я поищу, по идее, на сайте тариф все же должен быть, но он как-то неочевиден
искал, нигде 29 не проскакивает , есть штрафы 100 и 500 грн .
мда, загадка, нашел в смс 3 августа spisanie 29.00, а выписку в КБ как понимаю сформировать нельзя ((
и нигде этих 29 нет, ну - остается только повторить подписывающему - возможно, это какая-то страховка или еще какая махинация, в общем, 29 при задолженности есть
комісій Списуються банком в договірному порядку у разі
отримання клієнтом послуг, визначених чинними
тарифами банку
ну а может так как "Діють з 18.09.2020" где-то и комис пропал, но проверять неохота )
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:17
cohan написав:
ну а может так как "Діють з 18.09.2020" где-то и комис пропал, но проверять неохота )
коллл ЗАВЕРИЛ - разговоры о "29 грн" застарила инфо , такого вже нема. е пояснення на сайт1. Знайшов лише одне пояснення, що банк сам соб1 заборонив нав"язувати сторонн1 серв1си та оплати.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:18
clientage написав:
Найкраща есть в 2х ипостасях: дебетка(Debit) - нашару, кредитка(World) - 150грн
И всьооо
Бачу в таблиці аж чотири різних. Найкрутіша найкраща аж за 1500 грв.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:50
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:02
Goodman написав:
Захотелось мне НАЙКРАЩУ . О
А какой в ней смысл без кишмиша?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:21
clientage написав:
У шаровой карты НЕТ кредлимита. Есть 8% на остаток от 1000грн
Есть неразрешенный овердрафт, за него реально жарят
Начебто ні. Декілька разів було у виписці щось типу несанкційна заборгованість, та потім 'погашення несанкційної заборгованості'( коли гроші провелися по рахунку), але нічого додаткового не знімали з мене.
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