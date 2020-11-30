clientage написав:Найкраща есть в 2х ипостасях: дебетка(Debit) - нашару, кредитка(World) - 150грн И всьооо
коллл мне сказал, что все сводится к мгновенке, т е обычная мгновенка на шару но имеет свойство иметь кр лимит. Если просто как расчетно-депозитная - просто указать, кр лимит мне не нужен давайте, как есть. За 150 грн - даже цифры не звучало.
У шаровой карты НЕТ кредлимита. Есть 8% на остаток от 1000грн Есть неразрешенный овердрафт, за него реально жарят
cohan написав:ну, 29 ) или сколько там я поищу, по идее, на сайте тариф все же должен быть, но он как-то неочевиден
искал, нигде 29 не проскакивает , есть штрафы 100 и 500 грн .
мда, загадка, нашел в смс 3 августа spisanie 29.00, а выписку в КБ как понимаю сформировать нельзя (( и нигде этих 29 нет, ну - остается только повторить подписывающему - возможно, это какая-то страховка или еще какая махинация, в общем, 29 при задолженности есть
комісій Списуються банком в договірному порядку у разі отримання клієнтом послуг, визначених чинними тарифами банку
ну а может так как "Діють з 18.09.2020" где-то и комис пропал, но проверять неохота )
clientage написав:У шаровой карты НЕТ кредлимита. Есть 8% на остаток от 1000грн Есть неразрешенный овердрафт, за него реально жарят
Начебто ні. Декілька разів було у виписці щось типу несанкційна заборгованість, та потім 'погашення несанкційної заборгованості'( коли гроші провелися по рахунку), але нічого додаткового не знімали з мене.