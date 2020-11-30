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Обслуговування в українських
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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:44

  Dimaa написав:АЗС - 2%;
Супермаркети та магазини - 2%;
Здоров'я - 5%;
Таксі - 10%;
Тварини - 20%.

(https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f5a01451a/)

Непогано цього місяця


хаха, да, теперь три категории надо )
хорошо что у других, скорее всего, парочка такая же будет
cohan
 
Повідомлень: 504
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 61626364
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