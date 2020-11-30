Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:44
хаха, да, теперь три категории надо )
хорошо что у других, скорее всего, парочка такая же будет
cohan
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:58
А Здоров‘я включає аптеки?
Мабуть щось куплю й перевірю. У ГЛ лінь дзвонити
Dimaa
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:01
А почему никто не комментирует вот это:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3657091994
Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% у обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій),
як за рахунок власних
, так і за рахунок кредитних коштів.
До сих пор вроде только за кредитные было,нет?
Искатель
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:28
Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита
Vorlon
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:37
сколько максимальный КБ? 400-500?
2 категории увеличенные - это какие?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:25
Vorlon написав: Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита
Т.е. это подразумевалось: на кредитке с лимитом, да?
А как красиво было написано... Облом.
Искатель
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:27
Искатель написав: Vorlon написав: Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита
Т.е. это подразумевалось: на кредитке с лимитом, да?
А как красиво было написано... Облом.
Это подразумевалось, шо на карте с КБ
А карта с КБ стоит 150грн и может быть с 0м кредлимитом
Купиите!.. и жисть наладится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:32
clientage написав:
А карта с КБ стоит 150грн и может быть с 0м кредлимитом
Насколько я помню, для кэшбека наличие лимита (хотя бы минимального) обязательно. У вас есть доводы, что это не так?
Vorlon
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:40
clientage написав: Искатель написав: Vorlon написав: Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита
Т.е. это подразумевалось: на кредитке с лимитом, да?
А как красиво было написано... Облом.
Это подразумевалось, шо на карте с КБ
А карта с КБ стоит 150грн и может быть с 0м кредлимитом
Купиите!.. и жисть наладится
Чтобы был ПОВЫШЕНЫЙ кешбек на карте "найкраща", нужно оформить карту с минимальным кредлимитом(1кгрн.). Она может быть неименной - бесплатно. Именная - 150 грн. единоразово. Оформлял пол месяца тому.
Востаннє редагувалось
IDAN
в Вів 01 гру, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
IDAN
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:47
IDAN
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