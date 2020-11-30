RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:44

  Dimaa написав:АЗС - 2%;
Супермаркети та магазини - 2%;
Здоров'я - 5%;
Таксі - 10%;
Тварини - 20%.

(https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f5a01451a/)

Непогано цього місяця


хаха, да, теперь три категории надо )
хорошо что у других, скорее всего, парочка такая же будет
cohan
 
Повідомлень: 505
З нами з: 27.09.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:58

А Здоров‘я включає аптеки?

Мабуть щось куплю й перевірю. У ГЛ лінь дзвонити
Dimaa
 
Повідомлень: 60
З нами з: 09.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:01

А почему никто не комментирует вот это:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3657091994
Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% у обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій), як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів.

До сих пор вроде только за кредитные было,нет?
Искатель
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 22.02.16
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:28

Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита :P
Vorlon
 
Повідомлень: 9427
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:37

сколько максимальный КБ? 400-500?

2 категории увеличенные - это какие?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 22.12.16
Подякував: 291 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:25

  Vorlon написав:Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита :P


Т.е. это подразумевалось: на кредитке с лимитом, да?
А как красиво было написано... Облом.
Искатель
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 22.02.16
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:27

  Искатель написав:
  Vorlon написав:Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита :P


Т.е. это подразумевалось: на кредитке с лимитом, да?
А как красиво было написано... Облом.

Это подразумевалось, шо на карте с КБ
А карта с КБ стоит 150грн и может быть с 0м кредлимитом
Купиите!.. и жисть наладится :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33106
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3892 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:32

  clientage написав:А карта с КБ стоит 150грн и может быть с 0м кредлимитом

Насколько я помню, для кэшбека наличие лимита (хотя бы минимального) обязательно. У вас есть доводы, что это не так?
Vorlon
 
Повідомлень: 9427
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:40

  clientage написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Искатель
Да нет, всегда так было. Но обязательно наличие кредитного лимита :P


Т.е. это подразумевалось: на кредитке с лимитом, да?
А как красиво было написано... Облом.

Это подразумевалось, шо на карте с КБ
А карта с КБ стоит 150грн и может быть с 0м кредлимитом
Купиите!.. и жисть наладится :lol:

Чтобы был ПОВЫШЕНЫЙ кешбек на карте "найкраща", нужно оформить карту с минимальным кредлимитом(1кгрн.). Она может быть неименной - бесплатно. Именная - 150 грн. единоразово. Оформлял пол месяца тому.
Востаннє редагувалось IDAN в Вів 01 гру, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
IDAN
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:47

Re: Аккордбанк

https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/
IDAN
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, Google Feedfetcher, IDAN, J, Koticoff, lov2108, TDK, V2, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91138)
01.12.2020 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.