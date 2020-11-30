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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:49
Карты для кешбек должны быть МС World або MC Platinum.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06
На выбранные категории кешбек повышенный. На остальные-1%.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
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