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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:49

Re: Аккордбанк

Карты для кешбек должны быть МС World або MC Platinum.
IDAN
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06

Re: Аккордбанк

На выбранные категории кешбек повышенный. На остальные-1%.
IDAN
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
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