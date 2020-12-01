|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:49
Re: Аккордбанк
Карты для кешбек должны быть МС World або MC Platinum.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06
Re: Аккордбанк
На выбранные категории кешбек повышенный. На остальные-1%.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:33
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:33
Re: Аккордбанк
Класс. Я был в отд-и летом.
Тогда оформить карту с кредитом можно было только платно, за 150грн и именно MC World.
Неименная дебетка (тариф Найкраща) была просто Debit, БЕЗ кредлимита. Я ее и взял, а под World мне не дали лимиту!
Сейчас (дето в середине ноября) звонили из отд-я и предлагали таки взять этот World и даже без лимиту мол будет КБ...
Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве
Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:23
не включает, тоже обломался, но Unex спас
Востаннє редагувалось cohan в Вів 01 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:25
я, по-моему, выше писал - по памяти за любые было всегда, я когда с 29 грн абонкой боролся, на конец месяца докладывал на такси поездки, чтобы был плюс по карте, и они окешбечивались полностью
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:49
Re: Аккордбанк
Все верно, есть такое.
Пробывал КРЕДИТКУ оформлять через точку присутствия..... так и не смог.
И прозвон был , но мороз конкретный , а ГОРЛИН озвучила срок оформления карты 3!недели -это не наш путь и не наши методы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:20
Мапа каже, що у вас є повноцінне відділення. Чого ви дівкам заважаєте населення на кредити розводити?
У моєму місті теж якесь підозріле відділення: оформитися вдалося з 2-го разу, обидва рази вони були відверто здивовані, що до них хтось з вулиці прийшов по картку, відчувалося якесь напруження і метушня. Я навіть передумав відкривати мін. депо під дебетку, бо було враження, що я їх заважаю. Відпустило їх уже як я виходив - посміхалися і казали приходити ще. Я виріши, що це такий збіг, але схоже, що це для них норма.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz, velvet, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|