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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:49

Re: Аккордбанк

Карты для кешбек должны быть МС World або MC Platinum.
IDAN
 
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06

Re: Аккордбанк

На выбранные категории кешбек повышенный. На остальные-1%.
IDAN
 
Повідомлень: 126
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:33

  IDAN написав:Карты для кешбек должны быть МС World або MC Platinum.

Оформлення та обслуговування основної ПК протягом строку дії ПК
Debit MC World
150 грн
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:33

Re: Аккордбанк

  IDAN написав:Чтобы был ПОВЫШЕНЫЙ кешбек на карте "найкраща", нужно оформить карту с минимальным кредлимитом(1кгрн.). Она может быть неименной - бесплатно. Именная - 150 грн. единоразово. Оформлял пол месяца тому.

Класс. Я был в отд-и летом.
Тогда оформить карту с кредитом можно было только платно, за 150грн и именно MC World.
Неименная дебетка (тариф Найкраща) была просто Debit, БЕЗ кредлимита. Я ее и взял, а под World мне не дали лимиту!
Сейчас (дето в середине ноября) звонили из отд-я и предлагали таки взять этот World и даже без лимиту мол будет КБ...
Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве :roll:
Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:23

  Dimaa написав:А Здоров‘я включає аптеки?
Мабуть щось куплю й перевірю. У ГЛ лінь дзвонити


не включает, тоже обломался, но Unex спас

тут см. предпоследнюю страницу
Востаннє редагувалось cohan в Вів 01 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:25

  Искатель написав:А почему никто не комментирует вот это:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3657091994
Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% у обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій), як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів.

До сих пор вроде только за кредитные было,нет?


я, по-моему, выше писал - по памяти за любые было всегда, я когда с 29 грн абонкой боролся, на конец месяца докладывал на такси поездки, чтобы был плюс по карте, и они окешбечивались полностью
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:49

Re: Аккордбанк

  clientage написав:Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве
Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки

Все верно, есть такое.
Пробывал КРЕДИТКУ оформлять через точку присутствия..... так и не смог.
И прозвон был , но мороз конкретный , а ГОРЛИН озвучила срок оформления карты 3!недели -это не наш путь и не наши методы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:20

  Goodman написав:Пробывал КРЕДИТКУ оформлять через точку присутствия..... так и не смог.

Мапа каже, що у вас є повноцінне відділення. Чого ви дівкам заважаєте населення на кредити розводити?

  clientage написав:Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве :roll:
Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки :P

У моєму місті теж якесь підозріле відділення: оформитися вдалося з 2-го разу, обидва рази вони були відверто здивовані, що до них хтось з вулиці прийшов по картку, відчувалося якесь напруження і метушня. Я навіть передумав відкривати мін. депо під дебетку, бо було враження, що я їх заважаю. Відпустило їх уже як я виходив - посміхалися і казали приходити ще. Я виріши, що це такий збіг, але схоже, що це для них норма.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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