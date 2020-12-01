IDAN написав:Чтобы был ПОВЫШЕНЫЙ кешбек на карте "найкраща", нужно оформить карту с минимальным кредлимитом(1кгрн.). Она может быть неименной - бесплатно. Именная - 150 грн. единоразово. Оформлял пол месяца тому.
Класс. Я был в отд-и летом. Тогда оформить карту с кредитом можно было только платно, за 150грн и именно MC World. Неименная дебетка (тариф Найкраща) была просто Debit, БЕЗ кредлимита. Я ее и взял, а под World мне не дали лимиту! Сейчас (дето в середине ноября) звонили из отд-я и предлагали таки взять этот World и даже без лимиту мол будет КБ... Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки
Искатель написав:А почему никто не комментирует вот это: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3657091994 Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% у обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій), як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів.
До сих пор вроде только за кредитные было,нет?
я, по-моему, выше писал - по памяти за любые было всегда, я когда с 29 грн абонкой боролся, на конец месяца докладывал на такси поездки, чтобы был плюс по карте, и они окешбечивались полностью
clientage написав:Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки
Все верно, есть такое. Пробывал КРЕДИТКУ оформлять через точку присутствия..... так и не смог. И прозвон был , но мороз конкретный , а ГОРЛИН озвучила срок оформления карты 3!недели -это не наш путь и не наши методы.
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Goodman написав:Пробывал КРЕДИТКУ оформлять через точку присутствия..... так и не смог.
Мапа каже, що у вас є повноцінне відділення. Чого ви дівкам заважаєте населення на кредити розводити?
clientage написав:Ну шо сходить шоли?! На пл. Победы у Киёве Но думаю, шо эт разводняк, уж очень ушлые там тётушки
У моєму місті теж якесь підозріле відділення: оформитися вдалося з 2-го разу, обидва рази вони були відверто здивовані, що до них хтось з вулиці прийшов по картку, відчувалося якесь напруження і метушня. Я навіть передумав відкривати мін. депо під дебетку, бо було враження, що я їх заважаю. Відпустило їх уже як я виходив - посміхалися і казали приходити ще. Я виріши, що це такий збіг, але схоже, що це для них норма.
klug написав:У моєму місті теж якесь підозріле відділення: оформитися вдалося з 2-го разу, обидва рази вони були відверто здивовані, що до них хтось з вулиці прийшов по картку, відчувалося якесь напруження і метушня. Я навіть передумав відкривати мін. депо під дебетку, бо було враження, що я їх заважаю. Відпустило їх уже як я виходив - посміхалися і казали приходити ще. Я виріши, що це такий збіг, але схоже, що це для них норма.
До кешбека тут кредитки были только у Маркаровой и её мужа. Понятно, что удивились