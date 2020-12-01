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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:01

  Вкладчик1234 написав:До кешбека тут кредитки были только у Маркаровой и её мужа. Понятно, что удивились
и кредлимит у Маркаровой такой, что сейчас сделают в посольстве в Вашингтоне отделение Аккорда - и снимет она всё бабло банка за раз, баксами :D
flysoulfly
 
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21

тут за открытие карты не наливают? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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  #<1 ... 63646566
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