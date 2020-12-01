и кредлимит у Маркаровой такой, что сейчас сделают в посольстве в Вашингтоне отделение Аккорда - и снимет она всё бабло банка за раз, баксами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:01
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21
тут за открытие карты не наливают?
Кешбечные карты!
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