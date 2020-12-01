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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:01
Вкладчик1234 написав:
До кешбека тут кредитки были только у Маркаровой и её мужа. Понятно, что удивились
и кредлимит у Маркаровой такой, что сейчас сделают в посольстве в Вашингтоне отделение Аккорда - и снимет она всё бабло банка за раз, баксами
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21
тут за открытие карты не наливают?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:43
на горячке подтвердили, что на неименную карту кешбека не будет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:51
omb написав:
тут за открытие карты не наливают?
наливают, по 150 гр с клиента
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cohan
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:21
omb , мне это подтвердили в отделении.
И ещё звонили аж в Киев и там сказали, что кешбэк будет только при кредитном лимите.
Оставил заявку. Будет лимит - возьму карту.
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rollo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:34
rollo написав:
И ещё звонили аж в Киев и там сказали, что кешбэк будет только при кредитном лимите.
Кто работает в банке никогда не интересуются собственными продуктами, на работе - о чем угодно, только не о работе.
Нах звонить на Киев , если на сайте висит простая, как деко табличка:
PS уровень "банковцив" падает как ставки в их банках.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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