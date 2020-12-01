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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:01

  Вкладчик1234 написав:До кешбека тут кредитки были только у Маркаровой и её мужа. Понятно, что удивились
и кредлимит у Маркаровой такой, что сейчас сделают в посольстве в Вашингтоне отделение Аккорда - и снимет она всё бабло банка за раз, баксами :D
flysoulfly
 
Повідомлень: 187
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21

тут за открытие карты не наливают? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2537
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:22

  omb написав:тут за открытие карты не наливают? :)

У меня есть неплохой виски. Заходи. :D
rollo
 
Повідомлень: 1039
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:43

на горячке подтвердили, что на неименную карту кешбека не будет :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:51

  omb написав:тут за открытие карты не наливают? :)


наливают, по 150 гр с клиента
cohan
 
Повідомлень: 519
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:21

omb , мне это подтвердили в отделении.
И ещё звонили аж в Киев и там сказали, что кешбэк будет только при кредитном лимите.
Оставил заявку. Будет лимит - возьму карту.
rollo
 
Повідомлень: 1039
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:34

Re: Аккордбанк

  rollo написав:И ещё звонили аж в Киев и там сказали, что кешбэк будет только при кредитном лимите.

Кто работает в банке никогда не интересуются собственными продуктами, на работе - о чем угодно, только не о работе.
Нах звонить на Киев , если на сайте висит простая, как деко табличка:Зображення

PS уровень "банковцив" падает как ставки в их банках.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлень: 3924
З нами з: 23.11.14
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  #<1 ... 63646566
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