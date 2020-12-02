Как это пояснить Гудману?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:48
Re: Аккордбанк
Мне это "пояснили" на теплой линии, когда выдали, что срок дистанционного оформления кредитки до 3 недель + вылезла дурость , что никто не видит никаких заявок, хотя был уже пакет документов и обзвон. Дошло сразу - чё за банк и какие перспективы. ВСЕ ДОХОДЧИВО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:51
Re: Аккордбанк
Это нормально?
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH
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