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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45

  IDAN написав:Карта без кредлимита кешбэка не имеет. На данное время.

Как это пояснить Гудману?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:48

Re: Аккордбанк

  rollo написав:Как это пояснить Гудману?

Мне это "пояснили" на теплой линии, когда выдали, что срок дистанционного оформления кредитки до 3 недель + вылезла дурость , что никто не видит никаких заявок, хотя был уже пакет документов и обзвон. Дошло сразу - чё за банк и какие перспективы. ВСЕ ДОХОДЧИВО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:51

Re: Аккордбанк

Это нормально? :roll:
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:06

  denmayer написав:Это нормально? :roll:
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH

Это не нормально. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:57

  rollo написав:
  denmayer написав:Это нормально? :roll:
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH

Это не нормально. :|

На чому тут розженешся? Таксі максимум 100грн поїздка,покупки в магазині 300грн то кб 6грн. 50грн просто так не набєш(
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:55

tarasum
50 гривен - это максимальная сумма кэшбека. Т.е, если вы выбрали зоотовары 20% и сумма покупки больше 250 гривен, всё равно, КБ будет 50 гривен. А меньше - сколько угодно пожалуйста. Будет вам и 10 гривен с такси и 6 гривен с продуктов.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:14

  Amid написав:tarasum
50 гривен - это максимальная сумма кэшбека. Т.е, если вы выбрали зоотовары 20% и сумма покупки больше 250 гривен, всё равно, КБ будет 50 гривен. А меньше - сколько угодно пожалуйста. Будет вам и 10 гривен с такси и 6 гривен с продуктов.

Макс кб в місяць 500грн,а за 1 покупку 50грн. Тому треба дробити покупки на менші
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:51

Вчера согласовали лимит 2000 грн. (просил десять).
Сегодня заказали карту за 150 грн., ждать не больше недели.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:56

ужас-ужас :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35

  clientage написав:ужас-ужас :)

Ну ужас, но не ужас-ужас-ужас! :lol:
rollo
 
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