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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45
IDAN написав:
Карта без кредлимита кешбэка не имеет. На данное время.
Как это пояснить Гудману?
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rollo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:48
rollo написав:
Как это пояснить Гудману?
Мне это "пояснили" на теплой линии, когда выдали, что срок дистанционного оформления кредитки до 3 недель + вылезла дурость , что никто не видит никаких заявок, хотя был уже пакет документов и обзвон. Дошло сразу - чё за банк и какие перспективы. ВСЕ ДОХОДЧИВО.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:51
Это нормально?
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH
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denmayer
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:06
denmayer написав:
Это нормально?
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH
Это не нормально.
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rollo
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:57
rollo написав: denmayer написав:
Это нормально?
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH
Это не нормально.
На чому тут розженешся? Таксі максимум 100грн поїздка,покупки в магазині 300грн то кб 6грн. 50грн просто так не набєш(
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tarasum
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:55
tarasum
50 гривен - это максимальная сумма кэшбека. Т.е, если вы выбрали зоотовары 20% и сумма покупки больше 250 гривен, всё равно, КБ будет 50 гривен. А меньше - сколько угодно пожалуйста. Будет вам и 10 гривен с такси и 6 гривен с продуктов.
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Amid
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:14
Amid написав:tarasum
50 гривен - это максимальная сумма
кэшбека. Т.е, если вы выбрали зоотовары 20% и сумма покупки больше 250 гривен, всё равно, КБ будет 50 гривен. А меньше - сколько угодно пожалуйста. Будет вам и 10 гривен с такси и 6 гривен с продуктов.
Макс кб в місяць 500грн,а за 1 покупку 50грн. Тому треба дробити покупки на менші
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tarasum
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:51
Вчера согласовали лимит 2000 грн. (просил десять).
Сегодня заказали карту за 150 грн., ждать не больше недели.
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rollo
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:56
ужас-ужас
... делайте хоть что-нибудь!
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