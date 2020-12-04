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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37

Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
rollo
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:53

  rollo написав:Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).

под 40% годовых?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33136
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2627 раз.
Подякували: 3895 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:30

  clientage написав:
  rollo написав:Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).

под 40% годовых?

Зато без комиса)
rollo
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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  #<1 ... 65666768
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