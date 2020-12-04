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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
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rollo
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:53
rollo написав:
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
под 40% годовых?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:30
clientage написав: rollo написав:
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
под 40% годовых?
Зато без комиса)
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rollo
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:53
rollo написав:
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
В ПУМБ можно, без лимитно и без комиссионно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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