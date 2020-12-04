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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37

Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:53

  rollo написав:Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).

под 40% годовых?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:30

  clientage написав:
  rollo написав:Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).

под 40% годовых?

Зато без комиса)
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:53

  rollo написав:Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).

В ПУМБ можно, без лимитно и без комиссионно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:57

Re: Аккордбанк

  ukrprom2014 написав:В ПУМБ можно, без лимитно и без комиссионно.

Но это временная акция.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:07

  tarasum написав:
  rollo написав:
  denmayer написав:Это нормально? :roll:
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH

Это не нормально. :|

На чому тут розженешся? Таксі максимум 100грн поїздка,покупки в магазині 300грн то кб 6грн. 50грн просто так не набєш(


еще как набьешь: медуслуги 5% - консультации еще +-, а вот анализы - за 1000 запросто, если что-то комплексное типа расширенный крови, ЗПП и прочие патологии, или УЗИ, за МРТ вообще молчу, там меньше 1200 нет, по-моему
cohan
 
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