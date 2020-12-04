|
|
|
Аккордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1051
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:53
rollo написав:
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
под 40% годовых?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33137
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2628 раз.
- Подякували: 3896 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:30
clientage написав: rollo написав:
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
под 40% годовых?
Зато без комиса)
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1051
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:53
rollo написав:
Кредитные можно обналичить без комиса (в пределах 5000 в месяц).
В ПУМБ можно, без лимитно и без комиссионно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:57
ukrprom2014 написав:
В ПУМБ можно, без лимитно и без комиссионно.
Но это временная акция.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1904
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:07
tarasum написав: rollo написав: denmayer написав:
Это нормально?
Максимальна сума Кешбеку, що нараховується за однією
операцією 50 UAH
Это не нормально.
На чому тут розженешся? Таксі максимум 100грн поїздка,покупки в магазині 300грн то кб 6грн. 50грн просто так не набєш(
еще как набьешь: медуслуги 5% - консультации еще +-, а вот анализы - за 1000 запросто, если что-то комплексное типа расширенный крови, ЗПП и прочие патологии, или УЗИ, за МРТ вообще молчу, там меньше 1200 нет, по-моему
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|