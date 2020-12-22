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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:52

Re: Аккордбанк

  ukrprom2014 написав:В ПУМБ можно, без лимитно и без комиссионно.

Ви забули додати безпроцентно...за виключенням карток колишнього Ренесансу.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:51

Добрый вечер! Коллеги, а по Найкращей - выход безналом - через чужой п2п? Или и свой бесплатный? Какие лимиты?

И КБ - только при наличии кред. лимита?
Картой не пользуюсь, а тут депо заканчивается, вспомнил, что есть :)
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:18

Re: Аккордбанк

свой п2п комис пишет сразу
чужой можно, да
кажется, те же до 15к несколько раз (вроде 50 в общем)

я депо стараюсь на депокарту возврат делать, а ложить с найкращей, да

кешбек только по лимиту - есть табличке на страничке найкращей по типам карт
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32

Re: Аккордбанк

  cohan написав:я депо стараюсь на депокарту возврат делать, а ложить с найкращей, да

это чтобы через кассу? Или там лимиты на инет другие?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:37

Re: Аккордбанк

  cohan написав:свой п2п комис пишет сразу

хм, а здесь написано - бесплатно
https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:49

  la9 написав:
  cohan написав:свой п2п комис пишет сразу

хм, а здесь написано - бесплатно
https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/


написано, но я , обжегшись на Юнексе, теперь внимателен,
насколько помню там такой мухлеж:

сам p2p бесплатно, а вот услуга из додатка - платная

ну вы если будете слать - будет написано и можно же не подттверждать, так что неопасно
это не ПУМБА/Форвард где тапнуть можно не успев прочитать )
пумб кажется и тапать не нужно...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:53

  la9 написав:
  cohan написав:я депо стараюсь на депокарту возврат делать, а ложить с найкращей, да

это чтобы через кассу? Или там лимиты на инет другие?


да, через кассу или банкомат, недавно бакомат дал 55+, но старючий он у них на минской - а касса 100 давала без вопросов и криков "такие суммы надо заказывать"

ну с нее же на найкращу отправить можно, просто обычно там кредитный лимит используется еще

на найкращу только кешбек - на депозитную 1% снимают со всего что не депо

а вот пополнить кроме как через найкращу тоже проблема - депокарта 1% на пополнение через кассу даже
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:05

  cohan написав:на найкращу только кешбек -

Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?
rollo
 
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