Ви забули додати безпроцентно...за виключенням карток колишнього Ренесансу.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:52
Re: Аккордбанк
Ви забули додати безпроцентно...за виключенням карток колишнього Ренесансу.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:51
Добрый вечер! Коллеги, а по Найкращей - выход безналом - через чужой п2п? Или и свой бесплатный? Какие лимиты?
И КБ - только при наличии кред. лимита?
Картой не пользуюсь, а тут депо заканчивается, вспомнил, что есть
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:18
Re: Аккордбанк
свой п2п комис пишет сразу
чужой можно, да
кажется, те же до 15к несколько раз (вроде 50 в общем)
я депо стараюсь на депокарту возврат делать, а ложить с найкращей, да
кешбек только по лимиту - есть табличке на страничке найкращей по типам карт
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32
Re: Аккордбанк
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:37
Re: Аккордбанк
хм, а здесь написано - бесплатно
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:49
написано, но я , обжегшись на Юнексе, теперь внимателен,
насколько помню там такой мухлеж:
сам p2p бесплатно, а вот услуга из додатка - платная
ну вы если будете слать - будет написано и можно же не подттверждать, так что неопасно
это не ПУМБА/Форвард где тапнуть можно не успев прочитать )
пумб кажется и тапать не нужно...
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:53
да, через кассу или банкомат, недавно бакомат дал 55+, но старючий он у них на минской - а касса 100 давала без вопросов и криков "такие суммы надо заказывать"
ну с нее же на найкращу отправить можно, просто обычно там кредитный лимит используется еще
на найкращу только кешбек - на депозитную 1% снимают со всего что не депо
а вот пополнить кроме как через найкращу тоже проблема - депокарта 1% на пополнение через кассу даже
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:05
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:24
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:00
Re: Аккордбанк
С депозитки на найкращу, с неё моней п2п бесплатно.
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