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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:21
andreyiskra написав:
С депозитки на найкращу, с неё моней п2п бесплатно.
если лимит погашен )) две найкращих, наверно, можно, но надо чтобы первая была unembossed, я сразу с ФИО открывал, увы
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cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:43
cohan написав: rollo написав: cohan написав:
на найкращу только кешбек -
Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?
за свои дают
Точно, дают. Только по проводке. Дождался.
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rollo
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28
rollo написав: cohan написав:
Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?
за свои дают
Точно, дают. Только по проводке. Дождался.[/quote]
да, это подбешивает после Альфы и других ))
но - Мастеркард Ревардс еще дольше )
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cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:54
В отделении сказали, что лимит на выход с Найкращей через чужой п2п - 29999 в сутки. Так и есть, кто-то тестил?
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la9
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