RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:21

  andreyiskra написав:С депозитки на найкращу, с неё моней п2п бесплатно.


если лимит погашен )) две найкращих, наверно, можно, но надо чтобы первая была unembossed, я сразу с ФИО открывал, увы
cohan
 
Повідомлень: 598
З нами з: 27.09.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:43

  cohan написав:
  rollo написав:
  cohan написав:на найкращу только кешбек -

Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?


за свои дают

Точно, дают. Только по проводке. Дождался.
rollo
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

  rollo написав:
  cohan написав:Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?


за свои дают

Точно, дают. Только по проводке. Дождался.[/quote]

да, это подбешивает после Альфы и других ))
но - Мастеркард Ревардс еще дольше )
cohan
 
Повідомлень: 598
З нами з: 27.09.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:54

В отделении сказали, что лимит на выход с Найкращей через чужой п2п - 29999 в сутки. Так и есть, кто-то тестил?
la9
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 02.07.09
Подякував: 351 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Google Adsense [Bot], IDAN, ukrprom2014, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.