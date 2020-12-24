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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:21

  andreyiskra написав:С депозитки на найкращу, с неё моней п2п бесплатно.


если лимит погашен )) две найкращих, наверно, можно, но надо чтобы первая была unembossed, я сразу с ФИО открывал, увы
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:43

  cohan написав:
  rollo написав:
  cohan написав:на найкращу только кешбек -

Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?


за свои дают

Точно, дают. Только по проводке. Дождался.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

  rollo написав:
  cohan написав:Карта с лимитом, но есть свои. Кешбэк за свои дают или нет?


за свои дают

Точно, дают. Только по проводке. Дождался.[/quote]

да, это подбешивает после Альфы и других ))
но - Мастеркард Ревардс еще дольше )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:54

В отделении сказали, что лимит на выход с Найкращей через чужой п2п - 29999 в сутки. Так и есть, кто-то тестил?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:48

хочу відкрити найкращу,
менеджер в відділенні сказав що на унембоссед теж дають КБ, але сайт іншої думки
http://prntscr.com/w9axoc

де правда?

колеги, поділіться який тип Найкращої карти у вас, на яку банк платить КБ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:00

  la9 написав:В отделении сказали, что лимит на выход с Найкращей через чужой п2п - 29999 в сутки. Так и есть, кто-то тестил?

viewtopic.php?p=5097557#p5097557
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... limity.rar

  greenozon написав:хочу відкрити найкращу,
менеджер в відділенні сказав що на унембоссед теж дають КБ, але сайт іншої думки
http://prntscr.com/w9axoc

де правда?

Як часто у Вас траплялося, що те, що сказали у відділенні і що суперечить офіційним умовам підтверджувалося?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:16

  klug написав:
  la9 написав:В отделении сказали, что лимит на выход с Найкращей через чужой п2п - 29999 в сутки. Так и есть, кто-то тестил?

viewtopic.php?p=5097557#p5097557
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... limity.rar

  greenozon написав:хочу відкрити найкращу,
менеджер в відділенні сказав що на унембоссед теж дають КБ, але сайт іншої думки
http://prntscr.com/w9axoc

де правда?

Як часто у Вас траплялося, що те, що сказали у відділенні і що суперечить офіційним умовам підтверджувалося?


ну, по уважаемому la9 вопрос спорный, ибо по лимитам там нифига не понятно, вроде как попадает под расчеты, а если по Интернет - там вообще лимита нет,
я вроде склоняюсь к 50 ( то есть те самые 2 тыс долл), так как помню что что-то такое выводил, но точно не скажу - фиг сделаешь в приложении выписку и банально проверить не могу, еще и в форварде закрыли ту карту, куда выводил...

а вот за анэмбосед уверент на 100%, но может опять что-то поменялось
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:25

Re: Аккордбанк

  klug написав:Як часто у Вас траплялося, що те, що сказали у відділенні і що суперечить офіційним умовам підтверджувалося?
Клуб анонімних диванних аналітиків.


За останній час більша половина кейсів...
і що саме цікаво - так впевнено глаголять що просто уміленіє...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:28

Re: Аккордбанк

  greenozon написав:За останній час більша половина кейсів...
і що саме цікаво - так впевнено глаголять що просто уміленіє...

я тоже в свое время наслушался с разних точек Аккорда , решил не сводить все в один пазл - пошел в отделение и открил Найкращу нонейм , голую. гоняю депики на передержку.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:27

  cohan написав:ну, по уважаемому la9 вопрос спорный, ибо по лимитам там нифига не понятно, вроде как попадает под расчеты, а если по Интернет - там вообще лимита нет,

На Інтернет типово ліміт саме нуль, а не анлім. "З коробки" операції у Інтернеті заблоковані та перемикаються "пімпою". У моєму розумінні, при розблокуванні вони проходять за тим же лімітом, що і ТСО. Зізнаюся, що більше 30к поки звідси не виносив і переважно лише заношу (хоч банка і дещо підозріла).
  greenozon написав:
  klug написав:Як часто у Вас траплялося, що те, що сказали у відділенні і що суперечить офіційним умовам підтверджувалося?
Клуб анонімних диванних аналітиків.


За останній час більша половина кейсів...
і що саме цікаво - так впевнено глаголять що просто уміленіє...

Дуже дивно. На моїй пам'яті таке було лише раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 67686970
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