если лимит погашен )) две найкращих, наверно, можно, но надо чтобы первая была unembossed, я сразу с ФИО открывал, увы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:21
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:43
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:54
В отделении сказали, что лимит на выход с Найкращей через чужой п2п - 29999 в сутки. Так и есть, кто-то тестил?
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:48
хочу відкрити найкращу,
менеджер в відділенні сказав що на унембоссед теж дають КБ, але сайт іншої думки
де правда?
колеги, поділіться який тип Найкращої карти у вас, на яку банк платить КБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:00
viewtopic.php?p=5097557#p5097557
Як часто у Вас траплялося, що те, що сказали у відділенні і що суперечить офіційним умовам підтверджувалося?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:16
ну, по уважаемому la9 вопрос спорный, ибо по лимитам там нифига не понятно, вроде как попадает под расчеты, а если по Интернет - там вообще лимита нет,
я вроде склоняюсь к 50 ( то есть те самые 2 тыс долл), так как помню что что-то такое выводил, но точно не скажу - фиг сделаешь в приложении выписку и банально проверить не могу, еще и в форварде закрыли ту карту, куда выводил...
а вот за анэмбосед уверент на 100%, но может опять что-то поменялось
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:25
Re: Аккордбанк
За останній час більша половина кейсів...
і що саме цікаво - так впевнено глаголять що просто уміленіє...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:28
Re: Аккордбанк
я тоже в свое время наслушался с разних точек Аккорда , решил не сводить все в один пазл - пошел в отделение и открил Найкращу нонейм , голую. гоняю депики на передержку.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:27
На Інтернет типово ліміт саме нуль, а не анлім. "З коробки" операції у Інтернеті заблоковані та перемикаються "пімпою". У моєму розумінні, при розблокуванні вони проходять за тим же лімітом, що і ТСО. Зізнаюся, що більше 30к поки звідси не виносив і переважно лише заношу (хоч банка і дещо підозріла).
Дуже дивно. На моїй пам'яті таке було лише раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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