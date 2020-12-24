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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:16
Goodman написав: greenozon написав:
За останній час більша половина кейсів...
і що саме цікаво - так впевнено глаголять що просто уміленіє...
я тоже в свое время наслушался с разних точек Аккорда , решил не сводить все в один пазл - пошел в отделение и открил Найкращу нонейм , голую. гоняю депики на передержку.
найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ? бо менеджер сказав що обов'язковою уомовю відкриття ІБ є карт рахунок із платним GSM інформуванням
по тарифах же бачу що лише депозитна карта має платне інформування, найкраща ж не має
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:13
greenozon написав:
найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ?
Да, подойдет.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:55
greenozon написав:
колеги, поділіться який тип Найкращої карти у вас, на яку банк платить КБ
Тип карты: MC Debit World PayPass
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:55
greenozon написав:
найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ? бо менеджер сказав що обов'язковою уомовю відкриття ІБ є карт рахунок із платним GSM інформуванням
Менеджер свистить, як і про КБ. Маю єдину картку з безкоштовними СМС - ІБ працює.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:07
klug написав: greenozon написав:
найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ? бо менеджер сказав що обов'язковою уомовю відкриття ІБ є карт рахунок із платним GSM інформуванням
Менеджер свистить, як і про КБ. Маю єдину картку з безкоштовними СМС - ІБ працює.
а якого типу у вас картка і чи маєте на ній КБ
Дякую усім за інфу + деталі
спілкування із банк. працівниками починає змахувати на сюрр
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:14
greenozon
Безкоштовна Найкраща. КБ тут не цікавив, тому з платною не заморочувався.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:25
klug написав:greenozon
Безкоштовна Найкраща. КБ тут не цікавив, тому з платною не заморочувався.
А який зараз прОцент на свої по Найкрашій?
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