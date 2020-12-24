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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:16

  Goodman написав:
  greenozon написав:За останній час більша половина кейсів...
і що саме цікаво - так впевнено глаголять що просто уміленіє...

я тоже в свое время наслушался с разних точек Аккорда , решил не сводить все в один пазл - пошел в отделение и открил Найкращу нонейм , голую. гоняю депики на передержку.


найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ? бо менеджер сказав що обов'язковою уомовю відкриття ІБ є карт рахунок із платним GSM інформуванням

по тарифах же бачу що лише депозитна карта має платне інформування, найкраща ж не має
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:13

Re: Аккордбанк

  greenozon написав:найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ?

Да, подойдет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:55

  greenozon написав:колеги, поділіться який тип Найкращої карти у вас, на яку банк платить КБ

Тип карты: MC Debit World PayPass
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:55

  greenozon написав:найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ? бо менеджер сказав що обов'язковою уомовю відкриття ІБ є карт рахунок із платним GSM інформуванням

Менеджер свистить, як і про КБ. Маю єдину картку з безкоштовними СМС - ІБ працює.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:07

  klug написав:
  greenozon написав:найкраща нонейм підійде для відкриття ІБ? бо менеджер сказав що обов'язковою уомовю відкриття ІБ є карт рахунок із платним GSM інформуванням

Менеджер свистить, як і про КБ. Маю єдину картку з безкоштовними СМС - ІБ працює.


а якого типу у вас картка і чи маєте на ній КБ


Дякую усім за інфу + деталі

спілкування із банк. працівниками починає змахувати на сюрр
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:14

greenozon
Безкоштовна Найкраща. КБ тут не цікавив, тому з платною не заморочувався.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:25

  klug написав:greenozon
Безкоштовна Найкраща. КБ тут не цікавив, тому з платною не заморочувався.

А який зараз прОцент на свої по Найкрашій?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:48

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:greenozon
Безкоштовна Найкраща. КБ тут не цікавив, тому з платною не заморочувався.

А який зараз прОцент на свої по Найкрашій?

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IDAN
 
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