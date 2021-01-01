Я бы не сказал, что странное (странное - это скорее Sense у Альфы ), просто с ограниченной функциональностью. С приложением Юнекса оно как родные братья и оба соответственно похожи на упрощённую версию TAS2U.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:47
Я бы не сказал, что странное (странное - это скорее Sense у Альфы ), просто с ограниченной функциональностью. С приложением Юнекса оно как родные братья и оба соответственно похожи на упрощённую версию TAS2U.
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:59
Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000
никому не верю
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:57
Re: Аккордбанк
а не страшно доверять фонду 7к валюты? можно вспомнить случай дельта банка когда курс был по 8 а стал 24 на момент выплат фондом
КБ за открытие карты
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