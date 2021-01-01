Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:47
rollo написав:
Приложение Аккорда странное. Пожоже на ТАС, но не дает возможности пополнить Найкращу по р2р с другой карты. Нет пимпы. Нет возможности подвязать в приложение карты других банков.
Я бы не сказал, что странное (странное - это скорее Sense у Альфы
), просто с ограниченной функциональностью. С приложением Юнекса оно как родные братья и оба соответственно похожи на упрощённую версию TAS2U.
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ingtrans
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:59
Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000
никому не верю
sens
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:57
sens написав:
сумма 7000
а не страшно доверять фонду 7к валюты? можно вспомнить случай дельта банка когда курс был по 8 а стал 24 на момент выплат фондом
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:00
wtf написав: sens написав:
сумма 7000
а не страшно доверять фонду 7к валюты? можно вспомнить случай дельта банка когда курс был по 8 а стал 24 на момент выплат фондом
вы с Одессы ,? там обычно на вопрос вопросом отвечают .
у мен в иб даже счет нету для выплаты депозита,поэтому ехать в отделение,где открывал вклад
никому не верю
sens
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:45
sens написав:
Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000
Перед НГ выдали 2 вклада по 3К, заказал накануне.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:44
sens написав:
Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000
на Борисоглебской 4000 нашлось без вопросов и заказов
cohan
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:09
Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:57
Вкладчик1234 написав:
Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... cc8bb125d/
такое себе, хотя - уже полгода как Здоровье никто больше не дает
cohan
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