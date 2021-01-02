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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:47

  rollo написав:Приложение Аккорда странное. Пожоже на ТАС, но не дает возможности пополнить Найкращу по р2р с другой карты. Нет пимпы. Нет возможности подвязать в приложение карты других банков.

Я бы не сказал, что странное (странное - это скорее Sense у Альфы ;)), просто с ограниченной функциональностью. С приложением Юнекса оно как родные братья и оба соответственно похожи на упрощённую версию TAS2U.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:59

Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:57

Re: Аккордбанк

  sens написав:сумма 7000

а не страшно доверять фонду 7к валюты? можно вспомнить случай дельта банка когда курс был по 8 а стал 24 на момент выплат фондом
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:00

  wtf написав:
  sens написав:сумма 7000

а не страшно доверять фонду 7к валюты? можно вспомнить случай дельта банка когда курс был по 8 а стал 24 на момент выплат фондом


вы с Одессы ,? там обычно на вопрос вопросом отвечают .
у мен в иб даже счет нету для выплаты депозита,поэтому ехать в отделение,где открывал вклад
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:45

  sens написав:Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000

Перед НГ выдали 2 вклада по 3К, заказал накануне.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:44

  sens написав:Как с выдачей евро у банка по окончанию срока - сумма 7000


на Борисоглебской 4000 нашлось без вопросов и заказов
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:09

Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:57

  Вкладчик1234 написав:Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?


https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... cc8bb125d/

такое себе, хотя - уже полгода как Здоровье никто больше не дает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:41

  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?


https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... cc8bb125d/

такое себе, хотя - уже полгода как Здоровье никто больше не дает

3 ПрОцерта на рестораны тоже неплохо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:46

  rollo написав:
  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?


https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... cc8bb125d/

такое себе, хотя - уже полгода как Здоровье никто больше не дает

3 ПрОцерта на рестораны тоже неплохо.


у ПУМБы пять ) при чем чистыми

а вот с аптеками грустно везде
cohan
 
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  #<1 ... 70717273>
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