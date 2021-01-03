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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:52

Re: Аккордбанк

cohan написав:
  rollo написав:
  cohan написав:[quote="5136900:Вкладчик1234"]Что амбасадор Украины в США предлагает по кешбеку?


https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... cc8bb125d/

такое себе, хотя - уже полгода как Здоровье никто больше не дает

3 ПрОцерта на рестораны тоже неплохо.


у ПУМБы пять ) при чем чистыми

а вот с аптеками грустно везде[/quote]Юнекс, за свои или кредитные:
Оплата в аптеках - 5% від суми вартості послуги
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:53

Re: Аккордбанк

  cohan написав:а вот с аптеками грустно везде

у "православных" - 5 чистыми. Но на покупки от 300 грн.
Ну и стабильно - "Пудра" 3% чистыми без ограничений по минимальной сумме
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:34

у А и Форварда
5% на аптеку24.юа
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:05

  J написав:у А и Форварда
5% на аптеку24.юа


ну эт не серьезно,
я на Бильше 7% ваучер использую для 911й , тогда еще +- получается на уровне АНЦ и БажаемоЗдоровья,

а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:04

  cohan написав:а вот с аптеками грустно везде

7% - Liki24. Альфа, Форвард. Рекомендую.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:16

  cohan написав:
а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты

Мне на лики как-то дешевле выходит то, что мне надо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:22

  rollo написав:
  cohan написав:
а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты

Мне на лики как-то дешевле выходит то, что мне надо.

Сколько ни сравнивал покупая лекарства на свою семью и на тёщу, всегда ниже цены были у Бажаемо Здоровья (у них кстати и среди аптек в одном городе бывают разные цены)
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:45

  rollo написав:
  cohan написав:
а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты

Мне на лики как-то дешевле выходит то, что мне надо.

Видимо, сильно зависит от препарата. Я не часто в аптеку обращаюсь, но с Liki24 у меня никогда не складывалось. Смотрю на Liki24, соравниванию с ценой в ближайшей аптеке "Копейка" и заказываю в "Копейке", потому что дешевле. Вот сейчас сравнил цену препарата, который не так давно покупал, - 134,70 в Копейке и 146,10 на Liki24. Или, например, витамины дочке покупаю - 237,45 в "Копейке" и 265,90 на Liki24. 7% не перекрывают разницу в цене, тем более, что среди кешбэчных карт, как правило, можно найти карту с парой процентов кешбэка по аптекам, плюс в той же "Копейке", как и во многих других аптеках, есть свои программы лояльности, которые дают, ну скажем, от 1% скидки.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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