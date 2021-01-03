Додано: Нед 03 січ, 2021 21:45

rollo написав: cohan написав:

а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно

ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечнону вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты

Мне на лики как-то дешевле выходит то, что мне надо. Мне на лики как-то дешевле выходит то, что мне надо.

Видимо, сильно зависит от препарата. Я не часто в аптеку обращаюсь, но с Liki24 у меня никогда не складывалось. Смотрю на Liki24, соравниванию с ценой в ближайшей аптеке "Копейка" и заказываю в "Копейке", потому что дешевле. Вот сейчас сравнил цену препарата, который не так давно покупал, - 134,70 в Копейке и 146,10 на Liki24. Или, например, витамины дочке покупаю - 237,45 в "Копейке" и 265,90 на Liki24. 7% не перекрывают разницу в цене, тем более, что среди кешбэчных карт, как правило, можно найти карту с парой процентов кешбэка по аптекам, плюс в той же "Копейке", как и во многих других аптеках, есть свои программы лояльности, которые дают, ну скажем, от 1% скидки.