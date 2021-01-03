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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:47
Rimlyanin1 написав: cohan написав: J написав:
у А и Форварда
5% на аптеку24.юа
ну эт не серьезно,
я на Бильше 7% ваучер использую для 911й , тогда еще +- получается на уровне АНЦ и БажаемоЗдоровья,
а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты
Через сайт/приложение Таблетка дешевле заказывать в аптеке оптовых цен (911), чем со скидкой 7% на 911
да, этот номер знаю, спасибо! там даже ТАС (!) иногда конкурентной оказывается - типа когда одна упаковка осталась ))
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cohan
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