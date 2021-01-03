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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:47

  Rimlyanin1 написав:
cohan написав:
  J написав:у А и Форварда
5% на аптеку24.юа


ну эт не серьезно,
я на Бильше 7% ваучер использую для 911й , тогда еще +- получается на уровне АНЦ и БажаемоЗдоровья,

а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты
Через сайт/приложение Таблетка дешевле заказывать в аптеке оптовых цен (911), чем со скидкой 7% на 911


да, этот номер знаю, спасибо! там даже ТАС (!) иногда конкурентной оказывается - типа когда одна упаковка осталась ))
cohan
 
Повідомлень: 669
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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  #<1 ... 71727374
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