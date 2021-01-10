Rimlyanin1 написав:Через сайт/приложение Таблетка дешевле заказывать в аптеке оптовых цен (911), чем со скидкой 7% на 911
да, этот номер знаю, спасибо! там даже ТАС (!) иногда конкурентной оказывается - типа когда одна упаковка осталась ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:47
да, этот номер знаю, спасибо! там даже ТАС (!) иногда конкурентной оказывается - типа когда одна упаковка осталась ))
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42
а 6 мес. депо это у них сколько дней?
и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:48
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:58
вроде в прошлом году как раз на 2й день после праздников обновили ставки, ухудшили.
Причем день-два на сайте оставались старые, а приходишь в отделение - и сюрприз
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