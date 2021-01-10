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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:47

  Rimlyanin1 написав:
cohan написав:
  J написав:у А и Форварда
5% на аптеку24.юа


ну эт не серьезно,
я на Бильше 7% ваучер использую для 911й , тогда еще +- получается на уровне АНЦ и БажаемоЗдоровья,

а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты
Через сайт/приложение Таблетка дешевле заказывать в аптеке оптовых цен (911), чем со скидкой 7% на 911


да, этот номер знаю, спасибо! там даже ТАС (!) иногда конкурентной оказывается - типа когда одна упаковка осталась ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42

а 6 мес. депо это у них сколько дней?

и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:48

  flysoulfly написав:а 6 мес. депо это у них сколько дней?

и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?


да у них сайт постоянно переделывается, как рояль продали, так и началось
в приложухе лучше смотреть %%
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:58

  cohan написав:
  flysoulfly написав:а 6 мес. депо это у них сколько дней?

и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?

да у них сайт постоянно переделывается, как рояль продали, так и началось
в приложухе лучше смотреть %%

вроде в прошлом году как раз на 2й день после праздников обновили ставки, ухудшили.
Причем день-два на сайте оставались старые, а приходишь в отделение - и сюрприз :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:10

Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:33

  vovareuckij написав:Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?

Знаю наверняка, что по тасевской пудре 3% чистыми возвращают у зубников
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:44

  vovareuckij написав:Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?

у Альфы в категории здоровье может быть
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:21

Юнекс даёт за медиину 5% чистыми
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:23

  Flamingo написав:Знаю наверняка, что по тасевской пудре 3% чистыми возвращают у зубников

Уточнение: за кредитные
mustbe
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  #<1 ... 71727374
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