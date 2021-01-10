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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:47
Rimlyanin1 написав: cohan написав: J написав:
у А и Форварда
5% на аптеку24.юа
ну эт не серьезно,
я на Бильше 7% ваучер использую для 911й , тогда еще +- получается на уровне АНЦ и БажаемоЗдоровья,
а все эти Лики и Аптеки24 с конскими наценками, конечно
ну вот сейчас глянул: 293 грн против 245 в БажаемоЗдоровья, шпекулянты
Через сайт/приложение Таблетка дешевле заказывать в аптеке оптовых цен (911), чем со скидкой 7% на 911
да, этот номер знаю, спасибо! там даже ТАС (!) иногда конкурентной оказывается - типа когда одна упаковка осталась ))
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cohan
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:42
а 6 мес. депо это у них сколько дней?
и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:48
flysoulfly написав:
а 6 мес. депо это у них сколько дней?
и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?
да у них сайт постоянно переделывается, как рояль продали, так и началось
в приложухе лучше смотреть %%
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cohan
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:58
cohan написав: flysoulfly написав:
а 6 мес. депо это у них сколько дней?
и...
шото pdf со ставками с сайта не скачивается... МЕНЯЮТ СТАВКИ ?
да у них сайт постоянно переделывается, как рояль продали, так и началось
в приложухе лучше смотреть %%
вроде в прошлом году как раз на 2й день после праздников обновили ставки, ухудшили.
Причем день-два на сайте оставались старые, а приходишь в отделение - и сюрприз
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flysoulfly
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:10
Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?
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vovareuckij
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:33
vovareuckij написав:
Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?
Знаю наверняка, что по тасевской пудре 3% чистыми возвращают у зубников
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:44
vovareuckij написав:
Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?
у Альфы в категории здоровье может быть
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:21
Юнекс даёт за медиину 5% чистыми
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:23
Flamingo написав:
Знаю наверняка, что по тасевской пудре 3% чистыми возвращают у зубников
Уточнение: за кредитные
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