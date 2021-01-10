Юнекс дает за аптеки - 5%,
где вы видели медицину у Юнекса ?
Да, точно, перемасштабировал, сорри )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:43
Да, точно, перемасштабировал, сорри )
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