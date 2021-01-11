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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:43

Юнекс дает за аптеки - 5%,
где вы видели медицину у Юнекса ?

Да, точно, перемасштабировал, сорри )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:12

Так а здесь в Аккорде стоматология попадет в Здоровье категорию?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:18

  vovareuckij написав:Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?

В Альфе, но там дают 2% грязными
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28

Re: Аккордбанк

  vovareuckij написав:Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье

Для начала купите у них что-нибудь дешевое, посмотрите на МСС.
Терминал в таких конторах может быть настроен на что угодно.
А так, правильно советовали - пудра 3%.
Шерше ля фам :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:15

по пумбу начислили кб, значит терминал правильно настроен.
vovareuckij
 
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