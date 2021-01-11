Юнекс дает за аптеки - 5%,
где вы видели медицину у Юнекса ?
Да, точно, перемасштабировал, сорри )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:43
Да, точно, перемасштабировал, сорри )
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:18
В Альфе, но там дают 2% грязными
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28
Re: Аккордбанк
Для начала купите у них что-нибудь дешевое, посмотрите на МСС.
Терминал в таких конторах может быть настроен на что угодно.
А так, правильно советовали - пудра 3%.
Шерше ля фам
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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