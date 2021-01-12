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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:43
Юнекс дает за аптеки - 5%,
где вы видели медицину у Юнекса ?
Да, точно, перемасштабировал, сорри )
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:12
Так а здесь в Аккорде стоматология попадет в Здоровье категорию?
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vovareuckij
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:18
vovareuckij написав:
Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?
В Альфе, но там дают 2% грязными
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28
vovareuckij написав:
Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье
Для начала купите у них что-нибудь дешевое, посмотрите на МСС.
Терминал в таких конторах может быть настроен на что угодно.
А так, правильно советовали - пудра 3%.
Шерше ля фам
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:15
по пумбу начислили кб, значит терминал правильно настроен.
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vovareuckij
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Додано: Вів 12 січ, 2021 01:29
vovareuckij написав:
по пумбу начислили кб, значит терминал правильно настроен.
Подзвоніть тепер на гарячу лінію ЛУМУМби і запитайте MCC. Після того зможете самотужки перевірити в умовах кишмишних програм, якими користуєтеся.
Місцева, наприклад, ось https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 07:23
Подскажите, сэп с аккорда бесплатный?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 07:26
платный
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