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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:15

Re: Аккордбанк

А п2п с найкрещей? какой лимит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:24

  andreyiskra написав:А п2п с найкрещей? какой лимит?

НАЛ зручніше з депокарти і без комісії
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12517
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:28

Так начнут уговаривать оставить. Я это не люблю. Скромный не смогу отказать. % с найкрещей забирал по п2п без комиссии на протяжении 3-х месяцев.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1060
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:30

  andreyiskra написав:А п2п с найкрещей? какой лимит?

30К/дн
Сделайте еще и Депозитку -- анлим в кассе, или откройте Вільні гроші -- снятие в кассе без комисс на сл. опердн после внесения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 73747576
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